Происшествия 02 декабря 2022, 12:28 Пожар произошел в частном доме под Новосибирском, два человека погибли

Читать 360tv в

Пожар в частном доме произошел в поселке Ордынское Новосибирской области. В результате возгорания погибли два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на представителей регионального СУ СК.

По предварительным данным, в пожаре погибли 57-летний мужчина и 38-летняя женщина. Деревянный дом загорелся 30 ноября, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Им удалось ликвидировать пожар, однако людей спасти не удалось. Отмечается, что на месте сгоревшего частного владения остались лишь черные рамы.

Реклама

В причинах произошедшего разбираются судебные эксперты.

Реклама

Авторы: