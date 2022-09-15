Пожар произошел в частном доме на Кубани. Погибли два человека | 360°

Происшествия 15 сентября 2022, 16:22 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пожар произошел в частном доме на Кубани. Погибли два человека

Читать 360tv в

В Краснодарском крае недалеко от Кореновска произошел пожар в частном доме. В результате случившегося погибли два человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по краю.

В ведомстве рассказали, что утром 14 сентября на улице Южной хутора Казаче-Малеванный жители одного из домов увидели пожар и позвонили в МЧС. Прибывшие на место ЧП спасатели во время тушения обнаружили тела 51-летнего мужчины и 42-летней женщины.

Реклама

По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается следствие.

Реклама

0 0 0 0 0 0