Пожар произошел в частном доме на Кубани. Погибли два человека | 360°

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Пожар произошел в частном доме на Кубани. Погибли два человека

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В Краснодарском крае недалеко от Кореновска произошел пожар в частном доме. В результате случившегося погибли два человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по краю.

В ведомстве рассказали, что утром 14 сентября на улице Южной хутора Казаче-Малеванный жители одного из домов увидели пожар и позвонили в МЧС. Прибывшие на место ЧП спасатели во время тушения обнаружили тела 51-летнего мужчины и 42-летней женщины.

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По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается следствие.

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