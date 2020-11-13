13 ноября 2020, 14:49
Пожар произошел в частном доме на юго-западе Крыма
Пожар произошел в частном доме, который находится в крымском Инкермане, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу местного управления МЧС.
«По прибытии газодымозащитным звеном спасатели проникли в горящий дом и обследовали помещения. Выяснилось, что огнем охвачены прихожая, комната и чердак», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что внутри строения не было людей. Пожарные ликвидировали огонь. Пламя успело распространиться на площадь 70 квадратных метров. В тушении были задействованы 16 человек, четыре единицы техники, а также службы «102» и «103».
В настоящий момент выясняются причины возгорания.