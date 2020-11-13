Пожар произошел в частном доме на юго-западе Крыма

«По прибытии газодымозащитным звеном спасатели проникли в горящий дом и обследовали помещения. Выяснилось, что огнем охвачены прихожая, комната и чердак», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что внутри строения не было людей. Пожарные ликвидировали огонь. Пламя успело распространиться на площадь 70 квадратных метров. В тушении были задействованы 16 человек, четыре единицы техники, а также службы «102» и «103».

В настоящий момент выясняются причины возгорания.