Пожар произошел в частном доме Ленобласти

Частный дом загорелся в деревне Романовка в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Огонь распространился на 40 квадратных метров. В тушении участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. За час удалось ликвидировать возгорание. Никто не пострадал.

Ранее крупный пожар произошел в частном доме в Кузбассе. Огонь распространился на 246 квадратных метров. Обрушилась крыша дома, сгорели стены.