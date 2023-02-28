Происшествия 28 февраля 2023, 14:11 Пожар произошел в частично расселенном доме в Сургуте

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Возгорание произошло в частично расселенном доме в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по округу.

По предварительным данным, пламя охватило одноэтажное здание по улице Щепеткина. В ликвидации возгорания были задействованы 14 спасателей и три единицы спецтехники.

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Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал, одному жителю загоревшегося дома удалось выбраться из здания самостоятельно.

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