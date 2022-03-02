Пожар произошел в автомастерской в Сергиево

Пожар произошел в поселке Сергиево Красносельского района. Там загорелась автомастерская. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Санкт-Петербургу.

Возгорание случилось утром 2 марта в здании на проспекте Ленина. По предварительным данным, дом загорелся изнутри. Информации о площади возгорания не поступало. На место происшествия прибыли 20 человек личного состава, а также четыре единицы спецтехники. Пострадавших нет.