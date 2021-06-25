25 июня 2021, 15:31
Пожар произошел в аптеке в Севастополе
Аптека загорелась в Севастополе. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.
«По прибытии установлено, что идет дым из аптеки. На месте сформировано одно звено газодымозащитной службы. На тушение подан один ствол „Б“», — рассказали в ведомстве.
Огонь распространился на пять квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.
Правоохранители выясняют подробности и обстоятельства происшествия.