Эксклюзив 25 августа 2023, 20:40 Строительный рынок загорелся в Нахабине Источник «360»: в Нахабине загорелся строительный рынок

Читать 360tv в

Крупный пожар произошел в городском округе Красногорск. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, пламя охватило ангар в Нахабине.

Возгорание случилось в районе Волоколамского шоссе. Предположительно, горит строительный рынок. На место выехали сотрудники МЧС и скорая помощь. В Telegram-канале Mash сообщили, что горит лакокрасочный склад в Нахабине.

Реклама

Судя по распространившемуся в Сети видео, пламя охватило два этажа строения. Огонь сильно полыхает, в небо поднялись огромные клубы дыма.

Как уточнил в беседе с «360» очевидец возгорания, рядом с горящим зданием нет жилых домов. По его словам, пожар тушат порядка пяти-шести машин.

«Строительный рынок. Одно здание, отдельно стоящее», — подчеркнул он.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что огнеборцы приступили к ликвидации пожара.

«В городском округе Красногорске горит строительный магазин. Предварительная площадь пожара 400 квадратных метров», — указали в ведомстве.

Что стало причиной пожара, а также если ли пострадавшие, пока неизвестно.