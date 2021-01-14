Пожар произошел в анапском парке аттракционов

По данным издания, пламя охватило площадь в 120 «квадратов». Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно справились с пожаром. К ликвидации последствий ЧП было привлечено 13 человек и четыре единицы спецтехники. Обстоятельства случившегося устанавливаются.