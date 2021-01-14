14 января 2021, 12:41
Пожар произошел в анапском парке аттракционов
В ночь на 14 января в Анапе загорелись два сооружения в парке аттракционов «Джунгли». Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.
По данным издания, пламя охватило площадь в 120 «квадратов». Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно справились с пожаром. К ликвидации последствий ЧП было привлечено 13 человек и четыре единицы спецтехники. Обстоятельства случившегося устанавливаются.