07 декабря 2020, 22:06
Пожар произошел в 25-этажном доме в Дзержинске. Видео
Пожар произошел в 25-этажном жилом доме в Дзержинске Нижегородской области. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 45 квадратных метров.
По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, огонь вспыхнул в жилом доме № 88 «А» по улице Циолковского.
«Пожар локализован в 20.36 (мск), ликвидирован в 21.06 (мск). Площадь пожара составила 45 квадратных метров», — говорится на сайте ведомства.
Погибших и пострадавших при происшествии нет, отметили в региональном главке МЧС. Из многоэтажного дома было эвакуировано 115 человек, в числе которых 25 детей.
Очевидцы публикуют кадры пожара в социальных сетях.
Накануне в Москве, в находящемся на реконструкции доме загорелась кровля. Площадь возгорания составила не менее 50 квадратных метров. «360» публиковал кадры с места происшествия.