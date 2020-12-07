Пожар произошел в 25-этажном доме в Дзержинске. Видео

Пожар произошел в 25-этажном жилом доме в Дзержинске Нижегородской области. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 45 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, огонь вспыхнул в жилом доме № 88 «А» по улице Циолковского.

«Пожар локализован в 20.36 (мск), ликвидирован в 21.06 (мск). Площадь пожара составила 45 квадратных метров», — говорится на сайте ведомства.

Источник фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Погибших и пострадавших при происшествии нет, отметили в региональном главке МЧС. Из многоэтажного дома было эвакуировано 115 человек, в числе которых 25 детей.

Очевидцы публикуют кадры пожара в социальных сетях.

Накануне в Москве, в находящемся на реконструкции доме загорелась кровля. Площадь возгорания составила не менее 50 квадратных метров. «360» публиковал кадры с места происшествия.