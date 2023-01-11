Эксклюзив 11 января 2023, 11:08 Пожар произошел у здания отеля на юго-востоке Москве Источник «360»: пожар случился в бойлерной в здании на юго-востоке Москвы

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Утром 11 января огонь охватил бойлерную на юго-востоке столицы. Она расположена по адресу, где находится отель. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП случилось в доме на улице Верхние Поля, где находится отель Lotos. Прибывшие на место пожара спасатели зафиксировали небольшое задымление на первом этаже. Они оперативно эвакуировали людей из здания.

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Уточняется, что пожар произошел в пристройке, ему присвоили первый ранг сложности. Пожарные тушили возгорание в бойлерной при помощи пены. По данным столичного главка МЧС, из здания эвакуировали 10 человек, огонь удалось потушить. Все причины и обстоятельства происшествия уточняются.

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