15 сентября 2023, 18:56
Пожар произошел у Тимирязевского парка в Москве
Источник «360»: складские боксы загорелись у Тимирязевского парка в Москве
На улице Пасечная, дом 5 у Тимирязевского парка загорелись складские помещения. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
По его информации, площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Очевидцы сообщили об открытом пламени.
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К месту пожара в металлическом складе выехали сотрудники экстренных служб. Помещение разбито на четыре бокса. По данным администрации, емкостей с воспламеняющейся жидкостью в них нет. Причины возгорания неизвестны. Подробности уточняются.
UPD: пожар локализовали на площади в 100 квадратных метров.
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