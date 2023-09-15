Эксклюзив 15 сентября 2023, 18:56 Пожар произошел у Тимирязевского парка в Москве Источник «360»: складские боксы загорелись у Тимирязевского парка в Москве

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На улице Пасечная, дом 5 у Тимирязевского парка загорелись складские помещения. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его информации, площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Очевидцы сообщили об открытом пламени.

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К месту пожара в металлическом складе выехали сотрудники экстренных служб. Помещение разбито на четыре бокса. По данным администрации, емкостей с воспламеняющейся жидкостью в них нет. Причины возгорания неизвестны. Подробности уточняются.

UPD: пожар локализовали на площади в 100 квадратных метров.

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