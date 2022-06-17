Пожар произошел рядом с кладбищем Рубежное в Самарской области

Пожар произошел в Самарской области. Неподалеку от Рубежного кладбища загорелась несанкционированная свалка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на МЧС по Самарской области.

Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. К тушению возгорания привлекли 16 человек личного состава, а также шесть единиц спецтехники. При этом загоревшаяся свалка находится не только рядом с могилами, но и с сельскохозяйственным предприятием «Рубежное». Информации о пострадавших не поступало.