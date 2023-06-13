Происшествия 13 июня 2023, 08:29 Пожар произошел около Краснодарского нефтеперерабатывающего завода Пожар вспыхнул в районе НПЗ в Краснодаре Соцсети

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Сильный пожар вспыхнул утром 13 июня в районе Краснодарского нефтеперерабатывающего завода. Возгорание произошло на улице Захарова, сообщила в Telegram-канале администрация Краснодара.

Площадь, охваченная пламенем, составила 20 квадратных метров. В тушении задействовали 130 человек и 26 единиц техники. На место приехали заместитель главы Краснодара Игорь Михайлов и начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

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«Подразделения Кранодарского пожарно-спасательного гарнизона локализовали пожар в 06:58», — указано в сообщении.

В краевом МЧС рассказали, что сигнал о возгорании поступил в 06:22. На месте выяснилось, что горят колонны для переработки дизельного топлива на территории Краснодарского НПЗ. Причину ЧП выясняют.

Видео с места пожара опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах видно сильное пламя и клубы черного дыма. По данным издания, возгорание жители Краснодара видели из разных районов города.

В конце мая пожар произошел на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае после атаки беспилотника. Огонь охватил 100 квадратных метров. Возгорание на НПЗ оперативно ликвидировали. Никто не пострадал.