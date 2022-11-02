Пожар произошел ночью в Лубянском проезде | 360°

Эксклюзив 02 ноября 2022, 10:10 Пожар произошел ночью в Лубянском проезде МЧС: ночью в Москве произошел пожар в здании Политехнического музея

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Ночью в Москве произошел пожар в Лубянском проезде в здании Политехнического музея. Об этом каналу «360» рассказали в пресс-службе столичного МЧС.

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Ранее в СМИ распространилось видео, как к находящемуся на реставрации зданию Политехнического музея ночью съехались пожарные и полицейские машину. На кадрах видна работа пожарных расчетов и как спасатели входят в здание. Авторы видео упоминают черную копоть.

«Ночью была заявка в районе Лубянского проезда, дом 5 строение 1, трехэтажное здание на реконструкции. В одном помещении произошло загорание на площади 10 квадратных метров. Оно было оперативно ликвидировано в 3:27. Есть пострадавшие», — сообщили в МЧС.

В конце прошлой недели пожар произошел в столице около «Острова мечты». Это случилось на территории промзоны. Загорелся либо мусор, либо стройматериалы. Из-за пожара временно перекрывали движение транспорта. Очевидцы делились кадрами в соцсетях.