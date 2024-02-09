Происшествия 09 февраля 2024, 09:50 Пожар произошел ночью на Ильском НПЗ в Краснодарском крае РИА «Новости»

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На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае ночью произошел пожар. Полностью потушить его удалось примерно за два часа. Об этом сообщил краевой оперативный штаб в Telegram-канале.

Возгорание зафиксировали около 02:00 9 февраля. Через час службы завода ликвидировали открытое горение. Никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы продолжали работу. Пожар полностью потушили в 04:08.

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Причина случившегося официально не уточняется. При этом Telegram-канал Shot написал, что НПЗ атаковал беспилотник. По его информации, дрон рухнул на территории завода, случился взрыв и последовал пожар. Очевидцы также слышали громкий звук со стороны Афипского НПЗ.

Ранее ВС России ударили по заводу «Экватор» в Николаеве, где производили беспилотники для ВСУ. На предприятие обрушили три дрона «Герань». Оказался поврежден цех, где создавали БПЛА. Самый мощный взрыв раздался в центральной части завода, где находились военная техника и джипы.