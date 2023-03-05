Эксклюзив 05 марта 2023, 23:05 Пожар произошел на заводе в Видном Источник «360» сообщил о крупном пожаре на заводе в Ленинском городском округе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожар начался на заводе в Белокаменном шоссе в Видном Ленинского городского округа. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. По переданному адресу находится Московский коксогазовый завод.

По слова источника на место выехали четыре пожарные бригады.

Реклама

По данным Telegram-канала 112, пожар на Московском коксогазовом заводе произошел после взрыва в цеху.

Реклама

Подмосковный главк МЧС в беседе с ТАСС подтвердил факт детонации и последующий пожар.