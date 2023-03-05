05 марта 2023, 23:05
Пожар произошел на заводе в Видном
Источник «360» сообщил о крупном пожаре на заводе в Ленинском городском округе
Пожар начался на заводе в Белокаменном шоссе в Видном Ленинского городского округа. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. По переданному адресу находится Московский коксогазовый завод.
По слова источника на место выехали четыре пожарные бригады.
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По данным Telegram-канала 112, пожар на Московском коксогазовом заводе произошел после взрыва в цеху.
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Подмосковный главк МЧС в беседе с ТАСС подтвердил факт детонации и последующий пожар.
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