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    09 декабря 2021, 17:19

    Пожар произошел на заводе под Новосибирском

    Оксана Лавнюженко

    В поселке Краснообск под Новосибирском произошел пожар на заводе. Огонь успел распространиться на площади 2000 квадратных метров. Об этом изданию «Царьград» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

    По информации ведомства, в помещении загорелся склад с мороженым и полуфабрикатами. На тушение пожара были отправлены 60 спасателей и 20 пожарных автомобилей. Примерно через час после прибытия сотрудников МЧС возгорание удалось локализовать.

    По предварительной информации, пострадавших нет.