Пожар произошел на заводе под Новосибирском

В поселке Краснообск под Новосибирском произошел пожар на заводе. Огонь успел распространиться на площади 2000 квадратных метров. Об этом изданию «Царьград» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, в помещении загорелся склад с мороженым и полуфабрикатами. На тушение пожара были отправлены 60 спасателей и 20 пожарных автомобилей. Примерно через час после прибытия сотрудников МЧС возгорание удалось локализовать.

По предварительной информации, пострадавших нет.