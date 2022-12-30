Эксклюзив 30 декабря 2022, 10:22 Пожар произошел на заводе на западе Москвы Источник «360» сообщил о пожаре на заводе на западе Москвы

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Утром 30 декабря появилась информация о пожаре, который произошел на заводе в московском районе Кунцево. На место уже прибыли спасатели. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Речь идет о двухэтажном кирпичном административном здании, находящемся по адресу: Молодогвардейская улица, дом 57, строение 12. Серый дым идет из окон на первом и втором этаже, а также на входе.

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Ранг и площадь пожара пока не уточняются. Неизвестно и что именно горит в этом здании.

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