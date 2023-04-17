Происшествия 17 апреля 2023, 13:09 Пожар произошел на заводе «Магнетон» на севере Петербурга

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Возгорание завода по производству электронных приборов и компонентов «Магнетон» произошло утром в понедельник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости».

По предварительным данным, пламя охватило оборудование на первом этаже предприятия. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров.

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Отмечается, что в ликвидации пожара принимали участие 15 человек, информации о пострадавших в результате возгорания не поступало.