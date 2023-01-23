Важное 23 января 2023, 11:42 Пожар произошел на заводе компании «Морилен» в Подмосковье МЧС: технологическая вспышка алюминиевой пыли произошла на заводе «Морилен» в Рошале

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В Рошале произошли пожар и «технологическая вспышка алюминиевой пыли», рассказали «360» в пресс-службе МЧС Московской области. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил о взрыве на заводе металлургии и органической химии «Молирен».

Сообщение о случившемся спасатели получили сегодня в 10:59.

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Подробности происшествия уточняются. В ТАСС также отметили, что данных о пострадавших не поступало.

По данным «Интерфакса», в 11:23 пожар потушили.

«Молирен» специализируется на гидрометаллургической переработке жаропрочных сплавов и производстве ферраспалавов в соответствии с требованиями ГОСТ. Результатом переработки является получение рениевой кислоты, перрената аммония, оксидов и гидроксидов никеля и кобальта, металлического хрома и других продуктов. Завод обеспечивает металлургические предприятия России сотнями тонн высококачественных ферросплавов, говорится на сайте предприятия.