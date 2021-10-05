Пожар произошел на заводе фейерверков в Японии

На заводе по производству фейерверков в северной префектуре Японии Хоккайдо произошел пожар. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на телеканал NHK.

Завод располагается в японском городе Отару. Три человека получили ожоги, их госпитализировали. Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Сейчас пожарные пытаются ликвидировать огонь, однако периодические залпы фейерверков мешают им это сделать. Местным жителям запретили приближаться к месту происшествия.

Ранее в кировской инфекционной больнице разгорелся пожар. В результате погибли два человека, еще шестерых удалось спасти.