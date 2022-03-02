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    02 марта 2022, 11:30

    Пожар произошел на западе Москвы

    МЧС сообщило о пожаре в здании на западе Москвы

    Алла Морген, Мария Бокарева, Наза Салех Захи

    Огонь охватил помещение в одном из зданий на западе Москвы. На данный момент пожар локализован. Об этом «360» сообщили в пресс-службе главного главка МЧС.

    Пожар произошел на западе Москвы

    «Да, имеет место быть такое событие. На данный момент локализовано. Площадь возгорания — 100 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

    По данным источника «360», речь идет о пожаре на 1-й Магистральной улице, в доме № 8. Все произошло в административном здании на первом и втором этажах.

    Причины и обстоятельства случившегося уточняются.