Пожар произошел на западе Москвы

Огонь охватил помещение в одном из зданий на западе Москвы. На данный момент пожар локализован. Об этом «360» сообщили в пресс-службе главного главка МЧС.

«Да, имеет место быть такое событие. На данный момент локализовано. Площадь возгорания — 100 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

По данным источника «360», речь идет о пожаре на 1-й Магистральной улице, в доме № 8. Все произошло в административном здании на первом и втором этажах.

Причины и обстоятельства случившегося уточняются.