Пожар произошел на западе Москвы

Вечером 18 августа на западе Москвы произошел пожар на строительных лесах. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Огонь успел распространиться на площади 250 квадратных метров, сообщили «Дни.ру».

«В 18:27 пожар на строительных лесах на западе столицы был ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Горели строительные леса и оборудование, сведений о пострадавших не поступало», — добавили в ведомстве.

В настоящий момент выясняются точные причины возгорания.