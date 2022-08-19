19 августа 2022, 10:55
Пожар произошел на западе Москвы
Вечером 18 августа на западе Москвы произошел пожар на строительных лесах. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Огонь успел распространиться на площади 250 квадратных метров, сообщили «Дни.ру».
«В 18:27 пожар на строительных лесах на западе столицы был ликвидирован на площади 250 квадратных метров. Горели строительные леса и оборудование, сведений о пострадавших не поступало», — добавили в ведомстве.
В настоящий момент выясняются точные причины возгорания.