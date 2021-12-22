Пожар произошел на вокзале в Новом Уренгое

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) в ходе ночного пожара в здании железнодорожного вокзала погибли трое рабочих. Об этом написал сайт newizv.ru.

Отмечается, к тому времени, когда прибыли пожарные, огонь успел распространиться на площади около 25 квадратных метров. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела трех погибших. Это оказались рабочие, которые занимались реконструкцией здания вокзала. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.