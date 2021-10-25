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    25 октября 2021, 10:28

    Пожар произошел на Тверской-Ямской улице в Москве — источник

    Источник 360: пожар произошел на Тверской-Ямской улице в Москве

    Алла Морген, Наза Салех Захи

    Пожар начался у станции метро «Белорусская» в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

    По словам источника, пожар произошел по адресу: 1-я Тверская-Ямская улица, дом 30. Из окна второго этажа повалил дым, людей эвакуировали из здания.

    Пожар произошел на Тверской-Ямской улице в Москве — источник | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Фото прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

    Все обстоятельства случившегося выясняются.