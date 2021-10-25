25 октября 2021, 10:28
Пожар произошел на Тверской-Ямской улице в Москве — источник
Источник 360: пожар произошел на Тверской-Ямской улице в Москве
Пожар начался у станции метро «Белорусская» в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По словам источника, пожар произошел по адресу: 1-я Тверская-Ямская улица, дом 30. Из окна второго этажа повалил дым, людей эвакуировали из здания.
Источник фото: телеканал «360»
Фото прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.
Все обстоятельства случившегося выясняются.