Пожар начался у станции метро «Белорусская» в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По словам источника, пожар произошел по адресу: 1-я Тверская-Ямская улица, дом 30. Из окна второго этажа повалил дым, людей эвакуировали из здания. Источник фото: телеканал «360» Фото прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android. Все обстоятельства случившегося выясняются.