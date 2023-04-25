25 апреля 2023, 16:33
Пожар произошел на турбазе на берегу Байкала
Ночью 25 апреля на туристической базе на берегу Байкала сгорело три гостевых дома. Об этом сообщила «Политика сегодня», ссылаясь на пресс-службу иркутского главка МЧС России.
В ведомстве отметили, что спасателям удалось спасти более 10 гостевых домиков, расположенных рядом с теми, которые выгорели дотла.
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В ликвидации возгорании участвовали пять расчетов огнеборцев. Пострадавших и погибших в пожаре не выявлено.
Пожары
Иркутская область
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