16 июня 2023, 18:14
Пожар произошел на территории центра медицины катастроф в Москве
Строящееся здание на территории центра медицины катастроф загорелось в Москве
Строящееся здание на территории центра медицины катастроф загорелось на Щукинской улице в Москве, сообщил источник «360».
Монолитное четырехэтажное здание у метро «Щукинская» выехали тушить пожарные. Густой черный дым сняли на видео прохожие в разных точках района.
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Из здания эвакуировали людей. Спасатели сообщили, что на первом этаже центра загорелся утеплитель.
Ранее в подмосковном Дзержинском произошел пожар в автосервисе недалеко от ТЭЦ-22.
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Москва 2023
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