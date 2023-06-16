Эксклюзив 16 июня 2023, 18:14 Пожар произошел на территории центра медицины катастроф в Москве Строящееся здание на территории центра медицины катастроф загорелось в Москве Телеканал «360»

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Строящееся здание на территории центра медицины катастроф загорелось на Щукинской улице в Москве, сообщил источник «360».

Монолитное четырехэтажное здание у метро «Щукинская» выехали тушить пожарные. Густой черный дым сняли на видео прохожие в разных точках района.

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Из здания эвакуировали людей. Спасатели сообщили, что на первом этаже центра загорелся утеплитель.

Ранее в подмосковном Дзержинском произошел пожар в автосервисе недалеко от ТЭЦ-22.