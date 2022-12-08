08 декабря 2022, 18:34
Пожар произошел на территории склада в Сочи
Возгорание произошло на территории склада в Адлерском районе города Сочи. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Отмечается, что пожар охватил складское помещение площадью 200 квадратных метров. По предварительным данным, горела кровля ангара по улице Дачной.
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В результате пожара никто не пострадал, в его ликвидации были задействованы 6 единиц техники и 20 сотрудников МЧС.
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