Пожар произошел на территории шахты «Луганская» в ЛНР | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 01:16 Пожар произошел на территории шахты «Луганская» в ЛНР Пожар произошел в здании на территории шахты «Луганская» в поселке Юбилейный в ЛНР Pxhere

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Пожар вспыхнул на шахте «Луганская» в ЛНР. Об этом сообщило РИА «Новости». По данным агентства, огонь охватил одно из зданий на территории шахты.

Шахта «Луганская» находится в поселке Юбилейный. На месте пожара работают экстренные службы.

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Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства пожара, также установить причину возгорания. О пострадавших информации не поступало. Как указано в сообщении, на этой шахте добыча угля не ведется.

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В середине октября авария произошла на угольной шахте в Бартыне на севере Турции. Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что число погибших при происшествии дошло до 41 человека. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что причины взрыва и личности тех, кто несет ответственность за гибель шахтеров, установят в ходе административного и судебного расследования.

Как следовало из предварительной версии, на глубине 300 метров произошел взрыв метана. Российский президент Владимир Путин выразил турецкому коллеге глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте.