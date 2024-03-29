Происшествия 29 марта 2024, 13:31 Пожар произошел на территории Патриаршего подворья в Краснодарском крае

Читать 360tv в

В Краснодарском крае пожарные ликвидировали огонь в поселке Приазовском на территории Патриаршего подворья. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Там загорелся мансардный этаж здания на площади 350 квадратных метров. К тушению привлекли 22 сотрудника МЧС. Во время работ спасатели вывели из горящего помещения 22 человека.

Реклама

По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.