29 марта 2024, 13:31
Пожар произошел на территории Патриаршего подворья в Краснодарском крае
В Краснодарском крае пожарные ликвидировали огонь в поселке Приазовском на территории Патриаршего подворья. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Там загорелся мансардный этаж здания на площади 350 квадратных метров. К тушению привлекли 22 сотрудника МЧС. Во время работ спасатели вывели из горящего помещения 22 человека.
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По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.
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