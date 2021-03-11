Пожар произошел на территории монастыря в Нижегородской области

На территории Оранского мужского монастыря в Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Сообщение о пожаре в здании на улице Почтовой, 2, в селе Оранки Богородского муниципального округа поступило спасателям в 18:17. По этому адресу находится Оранский мужской монастырь. Погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС. Пожар не представляет угрозы для соседних строений, уточнили в ведомстве. Спасатели ликвидируют возгорание.

Оранский Богородицкий монастырь относится к Нижегородской епархии Русской православной церкви.

Накануне в Нижегородской области загорелась цистерна с печным топливом. Спасателям удалось локализовать пожар за один час. Обошлось без пострадавших.

В городе Коврове во Владимирской области в четверг произошел крупный пожар в трехэтажном здании возле завода имени Дегтярева. Сообщалось, что внутри постройки в момент пожара никого не было. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.