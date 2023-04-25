Происшествия 25 апреля 2023, 15:02 Пожар произошел на территории деревообрабатывающего цеха в Приморском крае

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В Лесозаводске в Приморском крае накануне произошел пожар на территории деревообрабатывающего цеха. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com.

Спасатели прибыли на место ЧП спустя пять минут после получения сообщения. Огонь успел распространиться на площади 1500 квадратных метров.

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К тушению привлекали шесть единиц пожарной техники и 16 огнеборцев. В краевой противопожарной службе рассказали, что с территории цеха самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Сейчас устанавливаются причины случившегося. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке.