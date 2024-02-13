Эксклюзив

13 февраля 2024, 14:44

Пожар произошел на территории бывшего завода МиГ в Москве

Загоревшийся мусор потушили в цеху завода МиГ на Ленинградском проспекте

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На территории бывшего завода МиГ в Москве загорелся мусор на площади в 20 квадратных метров. Пожар уже ликвидировали, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По данным источника, возгорание произошло в одном из помещений в двухэтажном здании на Ленинградском проспекте, которое сейчас не эксплуатируется. Людей на территории завода не было.

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На месте происшествия работали несколько пожарных бригад. Спасатели уже потушили пламя. Угрозы людям и другим домам нет.

Ранее в Москве кот Кузя спас мальчика от пожара из-за короткого замыкания. Животное привлекло внимание делавшего уроки школьника к загоревшейся мебели.

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