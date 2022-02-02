Пожар произошел на территории базы отдыха в Тюменской области

На территории базы отдыха в Тюменской области произошел пожар. К его ликвидации приступили сотрудники МЧС, сообщили в ведомстве.

Огонь вспыхнул в административном одноэтажном здании на двадцатом километре Ялуторовского тракта в Тюменском муниципальном районе. Пожарных вызвали в 12:18 по местному времени, они оперативно прибыли на место возгорания.

В МЧС уточнили, что к моменту приезда пожарных огонь охватил здание проката почти полностью и площадь пожара составила 600 квадратных метров.

По имеющимся данным, пострадавших нет. Пожар тушат 12 специальных машин и 30 человек.

Представители базы отдыха подтвердили изданию 72.ru, что на базе отдыха загорелись прокат инвентаря и кафе. В издании отметили, что это место пользовалось среди жителей Тюмени большой популярностью.