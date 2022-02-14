Пожар произошел на свиноферме в Иркутской области

Пожар произошел на свиноферме в селе Каменка Боханского района Иркутской области ночью 13 февраля. Пожарные уже ликвидировали возгорание, распространившееся на площади в 600 квадратных метров, написали на сайте ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 19:30 13 февраля.

К моменту приезда пожарных здание фермы уже было в огне, внутри находились примерно 200 животных, которые погибли. Работники предприятия смогли спасти около 20 голов.

Огонь удалось потушить в 02:25, для чего привлекли силы и средства Боханского пожарно-спасательного гарнизона, а также команду местных пожарных-добровольцев. Причину пожара пока не установили, это еще предстоит сделать дознавателям МЧС и экспертам испытательной пожарной лаборатории.