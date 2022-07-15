Пожар произошел на судне «Рейдовый-50» в морском порту Ленобласти

В морском порту Усть-Луга в Ленинградской области загорелся буксир «Рейдовый-50». Инцидент произошел в пятницу, 15 июля, около восьми часов утра. Об этом написали «Невские новости».

По сообщению Северо-Западной транспортной прокуратуры, после ликвидации возгорания судно было отбуксировано. Разлива нефтепродуктов не замечено.

В настоящий момент прокуратура проводит проверку, а также вычисляет всех ответственных за произошедшее лиц.