04 января 2023, 18:34
Пожар произошел на судне «Принцесса Арктики» в Мурманске
«ФедералПресс»: судно «Принцесса Арктики» загорелось в рыбном порту Мурманска
Рыболовный корабль «Принцесса Арктики» загорелся 4 января в рыбном порту в Мурманске. Об этом со ссылкой на МЧС по региону сообщило издание «ФедералПресс».
«Семь человек находились на корабле в момент пожара. Самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались шестеро, сотрудники МЧС спасли еще одного», — заявили в ведомстве.
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Экстренные службы получили сообщение о пожаре в 14:25 по местному времени. В тушении задействовали девять единиц техники и 28 человек личного состава.
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Возгорание началось в трюме, его причины выясняются.
В декабре загорелось судно на Москве-реке. Очевидцы с берега заметили открытое горение, «360» показывал видео с места событий. Прибывшие спасатели ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров, никто из членов экипажа не пострадал.
В мае транспортное водное судно со 124 пассажирами на борту вспыхнул неподалеку от берегов Филиппин, семь человек погибли.
Корабли
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