Происшествия 04 января 2023, 18:34 Пожар произошел на судне «Принцесса Арктики» в Мурманске «ФедералПресс»: судно «Принцесса Арктики» загорелось в рыбном порту Мурманска ГУ МЧС России по Мурманской области

Читать 360tv в

Рыболовный корабль «Принцесса Арктики» загорелся 4 января в рыбном порту в Мурманске. Об этом со ссылкой на МЧС по региону сообщило издание «ФедералПресс».

«Семь человек находились на корабле в момент пожара. Самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались шестеро, сотрудники МЧС спасли еще одного», — заявили в ведомстве.

Реклама

Экстренные службы получили сообщение о пожаре в 14:25 по местному времени. В тушении задействовали девять единиц техники и 28 человек личного состава.

Реклама

Возгорание началось в трюме, его причины выясняются.

В декабре загорелось судно на Москве-реке. Очевидцы с берега заметили открытое горение, «360» показывал видео с места событий. Прибывшие спасатели ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров, никто из членов экипажа не пострадал.

В мае транспортное водное судно со 124 пассажирами на борту вспыхнул неподалеку от берегов Филиппин, семь человек погибли.