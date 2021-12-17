Пожар произошел на строящемся корабле на «Северной верфи». Видео

Строящийся военный корабль «Проворный» загорелся на заводе «Северная верфь», который расположен в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета „Проворный“ на площади 80 квадратных метров», — цитирует агентство источник.

В пресс-службе городской службы скорой помощи сообщили, что пострадали три человека. Один из них сейчас находится в состоянии средней тяжести, состояние остальных оценивают как удовлетворительное.

По данным FlashPiter, пострадали четыре человека, один из них получил сильные ожоги. На месте скорая и пожарные расчеты. По словам очевидцев, корабль строили много лет.

Ранее пожар произошел на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге. В результате погиб ребенок. Возгорание охватило площадь четыре квадратных метра. После ликвидации пожара в двухкомнатной квартире обнаружили тело несовершеннолетнего.