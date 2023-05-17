17 мая 2023, 08:26
Пожар произошел на строительном рынке около МКАД
Источник «360» сообщил о пожаре на строительном рынке на 41-м километре МКАД
Утром 17 мая пожар возник на строительном рынке, расположенном примерно на 41-м километре МКАД. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
UPD: «360» обратился за комментарием в столичный главк МЧС.
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«Там уже все потушено, возгорание 20 квадратных метров», — рассказал представитель ведомства.
По его словам, информации о пострадавших нет.
Он находится около Мосрентгена. Предположительно, все произошло на территории строительного рынка «Славянский мир» или «Мельница». Пожарные уже работают на месте, все подробности случившегося выясняются.
Пожары
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