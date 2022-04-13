Пожар произошел на строительной площадке под Иркутском

В городе Зима Иркутской области на улице Коммунистическая загорелась строительная площадка. Огонь охватил деревянную опалубку между вторым и третьим этажами. Об этом написало РИА ФАН.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приангарью, прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили возгорание на территории 600 квадратных метров. Сразу же после тушения они начали разбирать конструкцию.

Причины пожара пока не известны. Сообщений о пострадавших не поступало.