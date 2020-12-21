Пожар произошел на станции переливания крови в Уфе. Видео

Информация о пожаре в здании республиканской станции переливания крови на улице Батырской в Уфе поступило в ведомство в 07:51 по местному времени (05:51 по мск).

На место выехали сотрудники МЧС. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Сотрудники станции эвакуировали из здания 150 человек.

К 08:25 удалось потушить огонь на площади в 80 квадратных метров. Полностью огонь потушили в 08:28. В операции участвовали 61 спасатель от МЧС и 15 единиц техники.

По предварительной информации, никто не пострадал. На место ЧП приехал заместитель начальника республиканского управления МЧС Виталий Барзайкин. Также там находятся дознаватель ведомства и эксперты пожарной лаборатории. Они выясняют причины и обстоятельства.