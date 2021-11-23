Пожар произошел на складе во Владивостоке

Во время пожара на складе во Владивостоке огонь повредил 150 квадратных метров здания. Об этом сообщил портал vostokmedia.com со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Пожар произошел в складском помещении на улице Успенского. Через девять минут после того, как сообщение о возгорании поступило на пульт, спасатели начали тушить пожар. К этому времени огнем были охвачены кровля и стена склада. Спустя час возгорание было локализовано, а спустя три с небольшим после начала пожара полностью потушено. В результате никто не пострадал.