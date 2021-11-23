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    23 ноября 2021, 14:37

    Пожар произошел на складе во Владивостоке

    Редакция сайта 360

    Во время пожара на складе во Владивостоке огонь повредил 150 квадратных метров здания. Об этом сообщил портал vostokmedia.com со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

    Пожар произошел в складском помещении на улице Успенского. Через девять минут после того, как сообщение о возгорании поступило на пульт, спасатели начали тушить пожар. К этому времени огнем были охвачены кровля и стена склада. Спустя час возгорание было локализовано, а спустя три с небольшим после начала пожара полностью потушено. В результате никто не пострадал.