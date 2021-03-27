facebook_pixel
    27 марта 2021, 17:36

    Пожар произошел на складе в районе парка Горького

    Алла Морген, Анастасия Калинина

    В субботу вечером в районе парка Горького произошло возгорание на складе. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Пожар произошел по адресу: Крымский вал, дом 9, строение 31. Сейчас к месту происшествия едут сотрудники МЧС. Сообщается, что сил следует много. Пока неизвестно, что стало причиной пожара. По предварительным данным, никто не пострадал.

    «Дали локализацию в 17:53. Площадь около 200 квадратных метров», — сообщил источник в экстренных службах.

    Пожар произошел на складе в районе парка Горького | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Несколько дней назад около комплекса «Москва-Сити» загорелся грузовой автомобиль. Пожар произошел на третьем транспортном кольце, возле станции Тестовская.