Пожар произошел на складе в районе парка Горького

В субботу вечером в районе парка Горького произошло возгорание на складе. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел по адресу: Крымский вал, дом 9, строение 31. Сейчас к месту происшествия едут сотрудники МЧС. Сообщается, что сил следует много. Пока неизвестно, что стало причиной пожара. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Дали локализацию в 17:53. Площадь около 200 квадратных метров», — сообщил источник в экстренных службах.

Источник фото: телеканал «360»

Несколько дней назад около комплекса «Москва-Сити» загорелся грузовой автомобиль. Пожар произошел на третьем транспортном кольце, возле станции Тестовская.