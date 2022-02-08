Пожар произошел на складе мягких игрушек в Красноярском крае. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Как сообщили в региональном отделении МЧС, огонь затронул 700 квадратных метров. Есть риски того, что у здания может обвалиться кровля, передал RT.

На момент пожара людей в здании не находилось. Информации о пострадавших не поступало. Огонь удалось локализировать и побороть спустя несколько часов. Всего в тушении были задействованы 59 человек и 19 единиц техники, передали «Дни.ру».