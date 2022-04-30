30 апреля 2022, 06:57
Пожар произошел на Сахалинской ГРЭС-2
Загорелось турбинное отделение на ГРЭС-2 в Сахалине
В одной из турбинных отделений на Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар, его причиной стало отключение турбогенератора. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь ПАО «Сахалинэнерго» Маргарита Татарова.
«Сработала системы пожаротушения, разрушений и пострадавших нет», — заявила она.
Татарова подчеркнула, что отключение турбогенератора не скажется на энергоснабжении потребителей, оно идет в запланированном объеме.
Пресс-служба администрации области уточнила, что на тушении пожара задействованы 14 человек и пять единиц техники.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лиманенко в Telegram-канале сообщил, что поручил выехать на место происшествия министру энергетики региона Михаилу Гузенко.