Пожар произошел на Сахалинской ГРЭС-2

В одной из турбинных отделений на Сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар, его причиной стало отключение турбогенератора. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь ПАО «Сахалинэнерго» Маргарита Татарова.

«Сработала системы пожаротушения, разрушений и пострадавших нет», — заявила она.

Татарова подчеркнула, что отключение турбогенератора не скажется на энергоснабжении потребителей, оно идет в запланированном объеме.

Пресс-служба администрации области уточнила, что на тушении пожара задействованы 14 человек и пять единиц техники.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лиманенко в Telegram-канале сообщил, что поручил выехать на место происшествия министру энергетики региона Михаилу Гузенко.