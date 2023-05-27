Эксклюзив 27 мая 2023, 15:22 Пожар произошел на рынке «Садовод» в Москве Источник «360»: пожар на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы ликвидировали на 50 кв. м Telegram

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В Москве загорелся рынок «Садовод», На место выехали пожарные расчеты. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, возгорание произошло на третьем этаже, у торговых контейнеров, писал РЕН ТВ. Работники рынка стали спасать товар от огня.

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Площадь пожара, по данным источника «360», составила 50 квадратных метров. Возгорание ликвидировали. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее неизвестные подожгли железнодорожное оборудование в Москве.