Пожар произошел на строительном рынке «Мельница» на юго-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Рынок находится на 41-м километре МКАД. По словам источника, происходит горение павильона на втором этаже. По предварительным данным, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В МЧС подтвердили информацию о возгорании по этому адресу.

«Команда прибыла, подтвердила, что имеется загорание, пока разведка», — сообщили в МЧС.