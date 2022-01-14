14 января 2022, 09:50
Пожар произошел на рынке «Мельница» в Москве — источник
Источник «360»: пожар произошел на рынке «Мельница» в Москве
Пожар произошел на строительном рынке «Мельница» на юго-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Рынок находится на 41-м километре МКАД. По словам источника, происходит горение павильона на втором этаже. По предварительным данным, площадь пожара составила 10 квадратных метров.
В МЧС подтвердили информацию о возгорании по этому адресу.
«Команда прибыла, подтвердила, что имеется загорание, пока разведка», — сообщили в МЧС.