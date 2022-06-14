Пожар произошел на пункте приема металла в Одинцове

Пожар произошел на территории пункта приема металлолома в Одинцове. Возгорание распространилось на площади 150 квадратных метров. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Пожар произошел напротив дома по адресу Транспортный проезд, 33, корпус А. Информация о возгорании поступила экстренным службам в 14:02. Спасатели прибыли на место. По состоянию на 14:20 пожарные локализовали пламя на площади 150 квадратных метров.

По данным источника «360», по состоянию на 14:36 пожар уже потушили.

Очевидцы запечатлели пожар на фото и видео. Высокий столб черного дыма видно с разных точек.

По предварительным данным, пожар произошел на предприятии «Чермет-резерв». В местных пабликах со ссылкой на очевидцев написали, что слышали взрывы. Предположительно, взорвался баллон, что привело к возгоранию. Эта информация пока не подтверждена.