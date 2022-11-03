Пожар произошел на проспекте Энгельса в Петербурге. Один человек пострадал | 360°

Происшествия 03 ноября 2022, 16:18 Пожар произошел на проспекте Энгельса в Петербурге. Один человек пострадал

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Один человек пострадал в результате пожара, который случился накануне в Выборгском районе Петербурга. Об этом написал «Патрульный Петербурга» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что пожар произошел в в трехкомнатной квартире на проспекте Энгельса. Прибывшие на место ЧП спасатели зафиксировали возгорание на площади 15 квадратных метров.

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Им потребовалось полчаса, чтобы справиться с огнем. В результате случившегося пострадал мужчина. Его доставили в больницу.

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